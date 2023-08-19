Лавров указал на необходимость предотвращения конфликта ядерных стран

Глава МИД Лавров заявил о необходимости предотвратить конфликт ядерных стран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва считает возможным и необходимым предотвращение военного столкновения ядерных держав. Этим рискуют НАТО и США, ведя украинский конфликт к большей эскалации, отметил дипломат в интервью журналу «Международная жизнь».

«В контексте украинского конфликта опасность заключается в том, что, ведя дело к эскалации, США и страны НАТО рискуют оказаться в ситуации прямого вооруженного столкновения ядерных держав», — объяснил министр.

Москва вынуждена напоминать о высоких военно-политических рисках и посылать отрезвляющие сигналы оппонентам, рассказал Лавров. Дипломат напомнил, что Россия привержена принципу недопустимости ядерной войны и исходит из того, что в таком столкновении не может быть победителей.

Ранее генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш предупредил о «нависшей над миром тени ядерной войны». Он обратил внимание, что некоторые страны «безрассудно бряцают ядерным мечом». Глава ООН призвал к полному отказу всех стран от ядерного оружия.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что потенциальная угроза от ядерной войны не опаснее проблемы изменения климата.