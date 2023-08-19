Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:35, 19 августа 2023Мир

Лавров указал на необходимость предотвращения конфликта ядерных стран

Глава МИД Лавров заявил о необходимости предотвратить конфликт ядерных стран
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва считает возможным и необходимым предотвращение военного столкновения ядерных держав. Этим рискуют НАТО и США, ведя украинский конфликт к большей эскалации, отметил дипломат в интервью журналу «Международная жизнь».

«В контексте украинского конфликта опасность заключается в том, что, ведя дело к эскалации, США и страны НАТО рискуют оказаться в ситуации прямого вооруженного столкновения ядерных держав», — объяснил министр.

Москва вынуждена напоминать о высоких военно-политических рисках и посылать отрезвляющие сигналы оппонентам, рассказал Лавров. Дипломат напомнил, что Россия привержена принципу недопустимости ядерной войны и исходит из того, что в таком столкновении не может быть победителей.

Ранее генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш предупредил о «нависшей над миром тени ядерной войны». Он обратил внимание, что некоторые страны «безрассудно бряцают ядерным мечом». Глава ООН призвал к полному отказу всех стран от ядерного оружия.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что потенциальная угроза от ядерной войны не опаснее проблемы изменения климата.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Скрипка Страдивари, сокровища Эрмитажа и бриллианты дочери Брежнева. Кто стоит за самыми дерзкими кражами СССР и России?

    Лавров рассказал о перспективах переговоров между Россией и Западом

    Поединок Монсона и Тактарова завершился вничью

    Российские войска полностью уничтожили остатки ВСУ в Казачьих Лагерях

    Найден немецкий след в истории известной в России кондитерской фабрики

    Российский боксер победил американца Джонсона на турнире в Москве

    В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

    МИД раскрыл отношение ОДКБ к вниманию Запада

    Лавров указал на необходимость предотвращения конфликта ядерных стран

    Лавров заявил о роли ядерного оружия в безопасности России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости