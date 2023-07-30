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20:02, 30 июля 2023Среда обитания

Госскеретарь США оценил угрозу ядерной войны

Блинкен: потенциальная угроза ядерной войны не опаснее изменения климата

Фото: TUPOU VAIPULU / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что потенциальная угроза от ядерной войны не опаснее проблемы изменения климата. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты спросили у Блинкена, что, на его взгляд, страшнее — ядерная война или изменение климата. Американский госсекретарь заявил, что в таких вопросах не может быть иерархии. По его мнению, потенциальный конфликт сейчас централен, он сравнил его с волком у двери, однако вопросы климата представляют «экзистенциальный вызов для всех нас».

«Для нас это (глобальное потепление — прим. «Ленты.ру») экзистенциальный вызов нашего времени, но это не означает отсутствие других острых вызовов для международного порядка... Мы должны быть многозадачными», — высказался Блинкен.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия полностью выполняет взятые на себя обязательства по борьбе с изменением климата, в отличие от других стран. Он добавил, что в стране уже приняли несколько законов, которые обязывают бизнес соблюдать экологические нормы.

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