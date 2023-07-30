Госскеретарь США оценил угрозу ядерной войны

Блинкен: потенциальная угроза ядерной войны не опаснее изменения климата

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что потенциальная угроза от ядерной войны не опаснее проблемы изменения климата. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты спросили у Блинкена, что, на его взгляд, страшнее — ядерная война или изменение климата. Американский госсекретарь заявил, что в таких вопросах не может быть иерархии. По его мнению, потенциальный конфликт сейчас централен, он сравнил его с волком у двери, однако вопросы климата представляют «экзистенциальный вызов для всех нас».

«Для нас это (глобальное потепление — прим. «Ленты.ру») экзистенциальный вызов нашего времени, но это не означает отсутствие других острых вызовов для международного порядка... Мы должны быть многозадачными», — высказался Блинкен.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия полностью выполняет взятые на себя обязательства по борьбе с изменением климата, в отличие от других стран. Он добавил, что в стране уже приняли несколько законов, которые обязывают бизнес соблюдать экологические нормы.