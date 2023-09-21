СК возбудил уголовное дело после падения самолета в российском регионе
Следователи возбудило уголовное дело по факту падения легкомоторного самолета «Бекас» в Пензенской области, в результате которого не выжил 57-летний пилот. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (МСУТ СК) России.
Ведомство усмотрело в происшествии состав преступления, предусмотренный частью 2 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности лишение жизни человека») УК РФ. Проводятся экспертизы.
По предварительным данным, полет осуществлялся без разрешения и документов, подтверждающих соответствие судна требованиям законодательства. В качестве возможных причин падения СК называет техническую неисправность, ошибку пилотирования и возможное ухудшение самочувствия пилота.
Ранее МСУТ СК сообщало о проведении проверки и опроса очевидцев.