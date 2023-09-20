СК начал проверку после падения самолета в российском регионе

СК начал проверку после гибели пилота упавшего в Пензенской области самолета

Следователи начали проверку по факту падения легкомоторного самолета в Пензенской области, в результате которого не выжил пилот. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Сейчас сотрудники ведомства изымают необходимые предметы и опрашивают очевидцев на месте происшествия. Ведется работа по установлению всех обстоятельств падения.

Легкомоторный самолет «Бекас» потерял высоту и упал ранее 20 сентября около деревни Князь-Умет Пензенской области. Предварительно установлено, что воздушное судно задело линию электропередачи во время орошения полей сельскохозяйственной организации химикатами. Пилота спасти не удалось.