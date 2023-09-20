Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:00, 20 сентября 2023Силовые структуры

СК начал проверку после падения самолета в российском регионе

СК начал проверку после гибели пилота упавшего в Пензенской области самолета

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следователи начали проверку по факту падения легкомоторного самолета в Пензенской области, в результате которого не выжил пилот. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Сейчас сотрудники ведомства изымают необходимые предметы и опрашивают очевидцев на месте происшествия. Ведется работа по установлению всех обстоятельств падения.

Легкомоторный самолет «Бекас» потерял высоту и упал ранее 20 сентября около деревни Князь-Умет Пензенской области. Предварительно установлено, что воздушное судно задело линию электропередачи во время орошения полей сельскохозяйственной организации химикатами. Пилота спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Олеся Мицкевич
    Обсудить
    Последние новости

    В Карабахе погибли российские миротворцы

    Мошенники обманули дочь экс-чиновника Росимущества на 18 миллионов рублей

    В российском поселке протекающую в многоэтажном доме трубу заклеили скотчем

    Лавров заявил о рисках глобального конфликта

    Появился список пострадавших при взрыве в Балашихе

    34-летняя Агата Муцениеце показала фигуру в купальнике

    Мужчина поднялся по популярной среди туристов лестнице над пропастью и разбился

    Путин созвонился с Пашиняном

    Коуч по отношениям назвала основные причины развода после многих лет брака

    Кадыров написал пост о своем здоровье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости