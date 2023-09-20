Стало известно о падении самолета в российском регионе

«112»: легкомоторный самолет рухнул в Пензенской области

Легкомоторный самолет рухнул в Пензенской области. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По данным издания, воздушный борт потерял высоту и упал после того, как задел линию электропередачи. Авария произошла возле населенного пункта Князь-Умет. Спасти пилота не удалось.

Какой модели был упавший в российском регионе самолет, и были ли кроме пилота на борту другие люди, не уточняется.

Ранее сообщалось о падении другого самолета — истребителя Су-34. Борт рухнул в Воронежской области. В Минобороны России сообщили, что полет был учебным, поэтому Су-34 был без боекомплекта. Пилотам удалось катапультироваться.