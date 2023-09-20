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10:59, 20 сентября 2023Россия

Истребитель Су-34 упал в российском регионе

В Воронежской области упал истребитель Су-34

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В Воронежской области потерпел аварию истребитель Су-34. Об этом сообщает Минобороны России, заявление ведомства приводит ТАСС.

Согласно сообщению оборонного ведомства, самолет упал вдали от населенных пунктов, а его экипажу удалось катапультироваться.

«Экипаж самолета в составе двух человек катапультировался и эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы их здоровью нет», — рассказали о судьбе пилотов в Минобороны.

Уточняется, что полет Су-34 был учебным и выполнялся без боекомплекта, разрушений на земле нет.

О другом падении самолета этого же типа сообщалось ранее, 13 сентября. Тогда Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области. Оба пилота самолета — 46-летний командир и 34-летний штурман — не успели катапультироваться.

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    Марк Леонов
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