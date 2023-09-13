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10:08, 13 сентября 2023Россия

Стало известно о гибели двух пилотов упавшего в Волгоградской области Су-24

Mash: пилоты упавшего в Волгоградской области военного самолета Су-24 погибли

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Два пилота военного самолета Су-24, который потерпел крушение в Волгоградской области, по предварительным данным, погибли. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, оба пилота самолета — 46-летний командир и 34-летний штурман — не успели катапультироваться. Поиски россиян продолжаются до сих пор.

Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области во время учебно-тренировочного полета 13 сентября. Как сообщили в Минобороны, военный самолет летел без боекомплекта, он упал в безлюдной местности. В администрации Калачевского района региона тогда отчитывались, что никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировали.

До этого истребитель Су-30 потерпел крушение под Калининградом при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта в безлюдной местности. Предварительной причиной крушения была названа техническая неисправность.

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    Анастасия Шейкина
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