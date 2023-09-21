РИА Новости: сотрудники СБУ массово пытаются продать свои квартиры в Луганске

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), жившие в Луганске до 2014 года, начали массово продавать свои квартиры в региональном центре ЛНР и других городах республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, сотрудники СБУ спешно пытаются избавиться от недвижимости «через недобросовестных риелторов и нотариусов». Отмечается, что мошенники пользуются этой ситуацией, подделывают документы и продают квартиры владельцев, нарушая действующее законодательство.

При этом украинские власти утверждают, что скоро вернут территории республики, отметил собеседник издания. По его словам, сотрудники СБУ понимают, что Киев не вернет эти территории.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Луганской Народной Республики (ЛНР) по подозрению в шпионаже. Мужчина, проживающий в Новоайдаре, сотрудничал со Службой безопасности Украины. По данным следствия, он связался с иностранной разведкой после начала специальной военной операции, после чего стал передавать ей информацию о местах дислокации российских войск.