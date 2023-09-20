ФСБ уличила жителя ЛНР в шпионаже в пользу Украины

ФСБ задержала жителя ЛНР за шпионаж в пользу СБУ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Луганской Народной Республики (ЛНР) по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.

Мужчина, проживающий в Новоайдаре, сотрудничал со Службой безопасности Украины. По данным следствия, он связался с иностранной разведкой после начала специальной военной операции, после чего стал передавать ей информацию о местах дислокации российских войск.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Он дал признательные показания, которые опубликовал телеканал «Звезда».

На кадрах подозреваемый рассказывает, что передавал военные сведения на чат-бот. В частности, он отправил сообщение о месторасположении сельхозпредприятия в Новоайдаре, по которому был прилет. В результате не выжили 36 человек. СБУ обещала взять его на службу, а в случае задержания выкупить из российского плена за 10 тысяч долларов. Также задержанный навел украинские войска на обстрел больницы, где также были пострадавшие. Он признается, что радовался этому. За сотрудничество СБУ выплатило ему пять тысяч гривен.