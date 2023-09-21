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02:42, 21 сентября 2023Мир

В США предупредили ВСУ об опасных переменах на поле боя

Foreign Policy: у ВСУ осталось шесть недель ведения боевых действий
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Yevhen Lubimov / Keystone Press Agency / Global Look Press

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть около шести недель до начала сезона непогоды, который помешает вести боевые действия. Об этом предупредил обозреватель Foreign Policy Джек Детч.

«У Украины осталось примерно шесть недель сезона ведения боевых действий, прежде чем дождь начнет влиять на ландшафт, превращая сухую почву в грязь», — отметил журналист.

В частности, из-за подобных условий проблемы возникнут у предоставленных США Abrams, Bradley и Striker, резюмировал Джек Детч.

Ранее глава Генштаба США Марк Милли заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины затянулось из-за общего состояния войск. По его словам, желание Украины вытеснить российские войска военным путем — это очень высокая планка.

Кроме того, в Германии ранее заявили, что глава Госдепартамента США Энтони Блинкен соврал о том, что в мае 2023 года Вооруженные силы Украины располагали всеми средствами, чтобы пойти в успешное контрнаступление. Журналисты подчеркнули, что контрнаступление ВСУ постоянно откладывалось, а результат не оправдал ожиданий Запада.

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    Марина Совина
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