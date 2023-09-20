Блинкена уличили во лжи про украинскую армию

Spiegel: Блинкен врал о наличии у ВСУ всего необходимого для наступления

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен соврал о том, что в мае 2023 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) располагали всеми средствами, чтобы пойти в успешное контрнаступление. Об этом пишет Spiegel.

Аналитик американского Центра военно-морских исследований Майкл Кофман рассказал изданию, что, вопреки заявлениям из Вашингтона, у Киева было только то, что Запад готов был дать в сложившихся политических условиях. Эксперт также отметил, что контрнаступление ВСУ постоянно откладывалось, а результат не оправдал ожиданий Запада.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предположил, что президент Украины Владимир Зеленский взбешен из-за звучащих в Вашингтоне идей о возможном перемирии под давлением США. «Он в ярости. Думаю, что в частном порядке от него требуют, чтобы он пошел на заморозку конфликта. Это то, что мы хотим, так как не можем продолжать», — прокомментировал эксперт кадры с выступлением Зеленского на заседании Генассамблеи ООН.