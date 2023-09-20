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03:54, 20 сентября 2023Интернет и СМИ

Блинкена уличили во лжи про украинскую армию

Spiegel: Блинкен врал о наличии у ВСУ всего необходимого для наступления
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен соврал о том, что в мае 2023 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) располагали всеми средствами, чтобы пойти в успешное контрнаступление. Об этом пишет Spiegel.

Аналитик американского Центра военно-морских исследований Майкл Кофман рассказал изданию, что, вопреки заявлениям из Вашингтона, у Киева было только то, что Запад готов был дать в сложившихся политических условиях. Эксперт также отметил, что контрнаступление ВСУ постоянно откладывалось, а результат не оправдал ожиданий Запада.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предположил, что президент Украины Владимир Зеленский взбешен из-за звучащих в Вашингтоне идей о возможном перемирии под давлением США. «Он в ярости. Думаю, что в частном порядке от него требуют, чтобы он пошел на заморозку конфликта. Это то, что мы хотим, так как не можем продолжать», — прокомментировал эксперт кадры с выступлением Зеленского на заседании Генассамблеи ООН.

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    Марина Совина
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