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23:43, 19 сентября 2023Бывший СССР

В США узнали о ярости Зеленского из-за желания Вашингтона заморозить конфликт

Полковник Макгрегор: Зеленский в ярости из-за идей США заморозить конфликт

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский взбешен из-за звучащих в Вашингтоне идей о возможном перемирии под давлением США. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Он в ярости. Думаю, что в частном порядке от него требуют, чтобы он пошел на заморозку конфликта. Это то, что мы хотим, так как не можем продолжать», — прокомментировал эксперт кадры с выступлением Зеленского на заседании Генассамблеи ООН.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий указал, что Зеленский лгал во время выступления на Генассамблее ООН, чтобы оправдать собственный ядерный шантаж и обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции. По его словам, Зеленский рассказывает антироссийские «страшилки» в связи с провалом украинского контрнаступления и снижением заинтересованности западных спонсоров. Таким образом, считает Слуцкий, он пытается обосновать свои запросы на новую финансовую и военную поддержку со стороны Вашингтона.

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    Марина Совина
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