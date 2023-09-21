Выпущенный ВСУ снаряд разорвался на территории российского предприятия

Губернатор: снаряд ВСУ разорвался на территории предприятия под Белгородом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под обстрел попало село Новая Таволжанка, окраина которого находится примерно в километре от российско-украинской границы. Один из снарядов разорвался на территории расположенного в селе предприятия и повредил автомобиль, уточнил губернатор.

Пострадавших нет, подчеркнул Гладков. Продолжается подворовой обход территории, добавил он.

Ранее в другом приграничном российском регионе — Брянской области — ввели режим ЧС из-за танковых обстрелов со стороны Украины. Этому предшествовали два обстрела ВСУ приграничных объектов на территории области.