Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:47, 21 сентября 2023Россия

Выпущенный ВСУ снаряд разорвался на территории российского предприятия

Губернатор: снаряд ВСУ разорвался на территории предприятия под Белгородом

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под обстрел попало село Новая Таволжанка, окраина которого находится примерно в километре от российско-украинской границы. Один из снарядов разорвался на территории расположенного в селе предприятия и повредил автомобиль, уточнил губернатор.

Пострадавших нет, подчеркнул Гладков. Продолжается подворовой обход территории, добавил он.

Ранее в другом приграничном российском регионе — Брянской областиввели режим ЧС из-за танковых обстрелов со стороны Украины. Этому предшествовали два обстрела ВСУ приграничных объектов на территории области.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Правительство ограничило вывоз топлива из России. Почему власти пошли на это?

    Автомеханики спасли застрявшего под капотом машины раненого котенка

    Пашинян оценил соблюдение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

    В Минцифры не получили подтверждения о запуске каналов в WhatsApp в России

    Ивлеева поделилась новым видео и испугала фанатов чрезмерной худобой

    Автомобилистам перекрыли въезд на магистраль Москва — Санкт-Петербург

    Названа причина дестабилизации рынка топлива в России

    Оценена эффективность ограничений на вывоз топлива из России

    В Подмосковье иностранца осудили на 12 лет за содействие террористам

    Названа причина отказа Зеленскому в выступлении перед Конгрессом США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости