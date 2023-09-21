Электрических синих тарантулов впервые нашли в дикой природе

В Таиланде обнаружили новый вид синих тарантулов

Ученые нашли новый вид синих тарантулов на юге Таиланда. Об этом сообщает Miami Herald.

Арахнологи занимались изучением тарантулов, обитающих в мангровых лесах провинции Пхангнга, когда случайно обнаружили новый вид. Пауки, которых назвали Chilobrachys natanicharum, отличаются от собратьев ярким сине-фиолетовым цветом волосков на ногах. По словам ученых, окрас напоминает электрические вспышки.

Ранее этот вид встречался в коммерческой торговле под названием «электрический синий тарантул», однако сейчас его впервые нашли и исследовали в дикой природе. Ученые считают, что эти тарантулы, вероятно, распространены по всей южной части Таиланда.

Самцы нового вида достигают размера в пять сантиметров, в то время как самки вырастают до шести с половиной сантиметров. Тело тарантулов покрыто коричневатой шерстью. При этом у самок и молодых пауков фиолетовые и серые волоски встречаются не только на ногах, но и на туловище.

Официальное имя Chilobrachys natanicharum паукам дала компания из Таиланда, которая выиграла соответствующий аукцион. Тарантулов назвали в честь двух руководителей компании, Натакорна и Никады Чангрю.

Ранее сообщалось, что новый вид рыб-драконов назвали в честь легенды хеви-метала Ронни Джеймса Дио. Это глубоководное создание обладает светящейся кожей, похожими на бритвенные лезвия зубами, а также биолюминесцентной приманкой необычной формы.