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20:56, 21 сентября 2023Культура

У Смольянинова начали розыск имущества для оплаты штрафов за дискредитацию армии

У Смольянинова начали розыск имущества для оплаты штрафов за дискредитацию армии

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

У российского актера театра и кино Артура Смольянинова (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов) начали розыск имущества, чтобы оплатить штраф за дискредитацию ВС РФ. Об этом пишет RT в своем Telegram-канале.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) открыла исполнительное производство по долгу в 30 тысяч рублей по решению суда. Смольянинова признали виновным по статье о дискредитации армии в мае 2023 года. Он не заплатил штраф в положенное время. Общая сумма долгов на имя артиста составляет 33 тысячи рублей, из которых 3 тысячи являются штрафами за превышение скорости, выписанные на его автомобиль.

В мае этого года стало известно, что Смольянинова, который ранее был признан в России иностранным агентом, включили в перечень террористов и экстремистов. 8 января актер заявил о готовности воевать против России. «Если бы я и пошел (...), то именно на стороне Украины», — отметил Смольянинов. По его словам, таким образом он защитил бы одних своих братьев от других.

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    Сергей Равин
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