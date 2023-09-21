Захарова отреагировала на высылку настоятеля подворья РПЦ в Софии

Захарова назвала деструктивным решением высылку настоятеля подворья РПЦ в Софии

Решение Болгарии о высылке настоятеля подворья Русской православной церкви (РПЦ) в Софии архимандрита Вассиана можно назвать деструктивным. Так отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова на действия болгарских властей, передает ТАСС.

«Очередной деструктивный шаг», — заявила дипломат, комментируя соответствующую информацию.

Ранее стало известно о решении Софии выслать отца Вассиана. Власти страны посчитали, что отец Вассиан несет угрозу национальной безопасности, сообщило посольство России в Болгарии.