Власти Болгарии решили выслать из страны настоятеля РПЦ в Софии

Болгария решила выслать из страны настоятеля РПЦ в Софии архимандрита Вассиана

Власти Болгарии решили выслать из страны настоятеля Русской православной церкви в столице страны Софии архимандрита Вассиана. Об этом сообщило посольство России в Болгарии, передает ТАСС.

«[Власти Болгарии] посчитали, что отец Вассиан несет угрозу национальной безопасности», — заявили в российском дипломатическом ведомстве.

Ранее патриарху Московскому и всея Руси Кириллу запретили въезд в Эстонию. Запрет ввел министр иностранных дел Маргус Цахкна, который расширил так называемый список Магнитского и запретил въезд в страну еще приблизительно полусотне россиян, включая патриарха.