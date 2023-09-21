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08:33, 21 сентября 2023Забота о себе

Названа простая поза в сексе для умопомрачительного оргазма

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Поза «лежачий полицейский» лучше всего подходит для достижения умопомрачительного оргазма, считают сертифицированный психолог Барбара Сантини и секс-коуч Татьяна Дьяченко. Об этом они рассказали изданию Daily Star.

Сантини рассказала, что поза «лежачий полицейский» — одна из самых простых в исполнении и при этом эффективных с точки зрения стимуляции эрогенных зон обоих партнеров. Для ее исполнения не требуется акробатической гибкости или особых физических усилий: женщине просто надо лечь на живот и подложить под бедра подушку, а мужчина расположится сзади, стоя на коленях.

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В свою очередь, секс-коуч Дьяченко назвала эту позу «универсальным и приятным дополнением к интимному репертуару» любовников. По мнению специалистки, она предназначена для пар, стремящихся к приятному, яркому и полноценному опыту близости. «По-настоящему особенной позу "лежачий полицейский" делает физическая близость, которую она поощряет. Проникающий партнер может положить голову на спину принимающего, тем самым создавая интимную связь», — объяснила Дьяченко. Также она посоветовала добавить немного романтики в половой контакт в этой позе при помощи поцелуев в шею и плечи партнерши.

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    Наталья Обрядина
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