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09:30, 18 сентября 2023Забота о себе

Жена открыто завела любовника и удивилась нежеланию мужчин изменять ей

Порнозвезда Стоя одобрила не скрывающую от мужа роман на стороне женщину

Фото: Unsplash

Бывшая порнозвезда Джессика Стоядинович, известная под псевдонимом Стоя, дала совет 38-летней женщине, которая удивилась нежеланию мужа и любовника изменять ей. Она одобрила поведение жены, не скрывающей роман на стороне от мужа, в колонке для издания Slate.

По словам обратившейся к Стое женщины, ее 54-летний муж знает, что она завела роман с другим мужчиной. Пережив боль предательства, он разрешил ей продолжить отношения на стороне и остался с ней. «Сам он заводить другую партнершу не хочет ни на одну ночь, ни на более долгий срок. Мой другой партнер, принимая, что я в браке, также четко заявил, что романтическую и сексуальную связь хочет поддерживать только со мной», — написала она. Женщину беспокоит, что это нечестно по отношению к обоим партнерам — она переживает, что берет от двоих мужчин все, а взамен дает им меньше.

Стоя отметила, что не считает подобный расклад нечестным, потому что все партнеры знают правду и уже сделали свой выбор открыто. «Попытайтесь превратить вину за свою удачу в благодарность за это изобилие. Думаю, это именно вина за несоответствие мононормативным стандартам, что понятно, учитывая отношение к моногамии в нашей культуре», — успокоила автора письма Стоя. Она также порекомендовала познакомиться с другими полигамными людьми и почитать о полигамии в сети.

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Ранее Стоя дала совет 29-летней женщине, жалующейся на качество оргазмов после болезни. Она рекомендовала прежде всего проконсультироваться с врачом и выяснить, нет ли у нее проблем со здоровьем.

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    Александра Лисица
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