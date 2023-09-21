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04:00, 21 сентября 2023Ценности

Популярная телезвезда появилась на Неделе моды в «голом» платье

Элли Спенс и Мэри Фуртас

Элли Спенс и Мэри Фуртас. Фото: Dave Benett / Getty Images

Популярная телезвезда Элли Спенс появилась на Неделе моды в Лондоне в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Daily Mail.

25-летняя экс-участница реалити-шоу Love Island посетила совместную вечеринку брендов Cult Naked и By Rotation в так называемом голом платье, прозрачная ткань которого демонстрировала ее тело. При этом от бюстгальтера знаменитость отказалась, а в руках она держала сумку красного цвета.

На размещенных кадрах видно, что волосы инфлюэнсера распустили, а на лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках. В качестве обуви она выбрала высокие черные сапоги.

Ранее в сентябре младшая сестра Кейт Мосс Лотти также появилась в оголяющем тело платье на Неделе моды. 25-летняя манекенщица посетила показ бренда Dreaming Eli, который прошел в Лондоне. Знаменитость вышла в свет в кружевном платье черного цвета, прозрачная юбка которого оголяла ее тело. При этом бюст наряда был выполнен в виде бюстгальтера. В качестве обуви она предпочла босоножки в тон.

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    Карина Черных
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