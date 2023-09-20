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01:01, 20 сентября 2023Ценности

Младшая сестра Кейт Мосс появилась в оголяющем тело платье на Неделе моды

Фото: Shane Anthony Sinclair / BFC / Getty Images

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти Мосс появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

25-летняя манекенщица посетила показ бренда Dreaming Eli, который прошел в Лондоне в рамках Недели моды. Знаменитость вышла в свет в кружевном платье черного цвета, прозрачная юбка которого оголяла ее тело. При этом бюст наряда был выполнен в виде бюстгальтера. В качестве обуви она предпочла босоножки в тон.

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В то же время волосы инфлюэнсера распустили, а на лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках. От аксессуаров модель отказалась.

В августе Лотти Мосс также снялась обнаженной. Манекенщица позировала голой, сидя на полу с горящей свечой в руках. На размещенных кадрах звезда платформы OnlyFans демонстрировала многочисленные татуировки на теле, при этом ее волосы были распущены

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    Карина Черных
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