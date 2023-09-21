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20:43, 21 сентября 2023Россия

Прошедший чеченскую кампанию россиянин узнал о ранении сына и уехал на СВО

Воевавший в чеченскую кампанию россиянин уехал на СВО, узнав о ранении сына

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россиянин, который воевал во время второй чеченской кампании, уехал в зону специальной военной операции (СВО) после того, как узнал, что его сына ранили. Об этом рассказал боец с позывным Морячок, пишет РИА Новости.

«Это случилось после Мариуполя, мы перешли на другое направление, где я получил пулевое ранение в шею, отправился в госпиталь, поехал лечиться, позвонил матери и узнал, что отец здесь. Он сказал: "Сын не может воевать, значит, пойду я"», — рассказал военнослужащий.

Боец добавил, что после ранения он пошел обратно в зону спецоперации. Также он рассказал, что его отец раньше воевал во второй чеченской кампании, однако потом подал в отставку. На данный момент в зоне СВО он в составе группы разведки, а его сын обучается на старшего офицера батареи.

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