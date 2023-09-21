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18:40, 21 сентября 2023Ценности

Популярный рэпер появился на публике в образе бездомного и вызвал споры в сети

Кадр: @culted

Популярный эстонский рэпер Томас Таммеметс, более известный под псевдонимом Томми Кэш, появился на публике в образе бездомного и вызвал споры в сети. Соответствующее видео опубликовало издание Culted в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

31-летний исполнитель посетил показ бренда Diesel, который был организован в рамках Недели моды в Милане. На размещенных кадрах переодетый в грязные и порванные вещи артист толкает перед собой тележку с мусорными пакетами, клетчатой сумкой и парой кроссовок.

Подписчики не оценили внешний вид знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «Богатые люди смеются на бедными», «Отвратительно», «Это так унизительно, когда ты, талантливый и весьма обеспеченный артист, посещаешь модный показ в костюме бездомного», «Томми, видимо, забыл переодеться», «Люди такие странные», — возмущались они.

В июле Томми Кэш вышел в свет в костюме, изображающем голое тело, и смутил фанатов. Исполнитель предстал в костюме с имитацией мужского тела, состоящем из брюк в виде обнаженных мускулистых ног, а также пиджака с рельефными руками и искусственными кубиками пресса на животе. Помимо этого, артист примерил белую классическую рубашку и галстук.

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    Мария Винар
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