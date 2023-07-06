Популярный рэпер вышел в свет в костюме с имитацией голого тела и смутил фанатов

Рэпер Томми Кэш принял участие в показе Jean Paul Gaultier в костюме в виде мужского тела

Популярный эстонский рэпер Томас Таммеметс, более известный под псевдонимом Томми Кэш, вышел в свет в костюме, изображающем голое тело, и смутил фанатов. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) французского журнала GQ.

На размещенных кадрах 31-летний исполнитель предстал в костюме с имитацией мужского тела, состоящем из брюк в виде обнаженных мускулистых ног, а также пиджака с рельефными руками и искусственными кубиками пресса на животе. Помимо этого, артист примерил белую классическую рубашку и галстук. Он дополнил образ белыми носками поверх брюк и черными лаковыми туфлями.

Известно, что в упомянутом наряде мужчина принял участие в показе кутюрной коллекции Jean Paul Gaultier.

Поклонники оценили внешний вид звезды в комментариях под постом. «О, господи», «Это не мода!», «В этом костюме нет никакого смысла», «Это просто смешно», «Какой-то кошмар», — возмутились они.

В июне кенийско-мексиканская актриса Лупита Нионго появилась на публике в наряде с имитацией обнаженного тела и привлекла внимание фотографов. Знаменитость посетила 76-e вручение ежегодной премии в области американского театра Tony Awards в одежде пакистаного модельера Мишы Джапанвала.