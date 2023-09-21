Украина заберет жалобу на Словакию в ВТО из-за зерна

Украина заберет иск против Словакии в ВТО из-за запрета импорта зерна

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский пообщался с коллегами из Словакии и Польши Йозефом Бирешом и Робертом Телюсом на фоне конфликта между странами из-за поставок украинского зерна. Об этом сообщает Reuters.

Среди прочего, Украина согласилась забрать иск, поданный против Словакии во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за запрета импорта сельхозпродукции. Также стороны договорились о создании системы лицензирования торговли зерном, что позволит снять запрет на импорт четырех украинских товаров в Словакию.

С польским министром Киев согласился «выработать решение торгового спора, которое отвечает интересам обеих стран», а также проработать вариант сотрудничества по экспорту.

Несколькими днями ранее Украина подала иски в ВТО на Польшу, Венгрию и Словакию за запрет на ввоз в эти республики зерна.

Словакия в ответ выразила готовность защищать в ВТО эмбарго на ввоз украинского зерна. «Мы не изменим нашу позицию, пока нет гарантий. Мы можем представить Всемирной торговой организации причины и наши опасения», — подчеркнул Йозеф Биреш.