Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:47, 21 сентября 2023Мир

Украина заберет жалобу на Словакию в ВТО из-за зерна

Украина заберет иск против Словакии в ВТО из-за запрета импорта зерна

Фото: Adriano Machado / Reuters

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский пообщался с коллегами из Словакии и Польши Йозефом Бирешом и Робертом Телюсом на фоне конфликта между странами из-за поставок украинского зерна. Об этом сообщает Reuters.

Среди прочего, Украина согласилась забрать иск, поданный против Словакии во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за запрета импорта сельхозпродукции. Также стороны договорились о создании системы лицензирования торговли зерном, что позволит снять запрет на импорт четырех украинских товаров в Словакию.

С польским министром Киев согласился «выработать решение торгового спора, которое отвечает интересам обеих стран», а также проработать вариант сотрудничества по экспорту.

Несколькими днями ранее Украина подала иски в ВТО на Польшу, Венгрию и Словакию за запрет на ввоз в эти республики зерна.

Словакия в ответ выразила готовность защищать в ВТО эмбарго на ввоз украинского зерна. «Мы не изменим нашу позицию, пока нет гарантий. Мы можем представить Всемирной торговой организации причины и наши опасения», — подчеркнул Йозеф Биреш.

Что думаешь? Оцени!
    Антон Похиляк
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев извинился перед Путиным из-за гибели миротворцев в Карабахе

    Гладков сообщил о попадании украинского снаряда в частный жилой дом

    Встреча представителей Азербайджана и армян Карабаха завершилась

    Байден не пожал руку президенту Бразилии на встрече в Нью-Йорке

    Операция по спасению бездомной собаки в Подмосковье попала на видео

    Стало известно о планах Зеленского и Умерова посетить Пентагон

    Москвичам пришлось доплачивать за жилье у причалов

    Устойчивость к раку летучих мышей объяснили быстрой эволюцией

    Египет нашел новый вариант для замены пшеницы из России

    Промоутер раскрыл детали следующего поединка Александра Емельяненко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости