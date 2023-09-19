Словакия выразила готовность защищать эмбарго на украинское зерно в ВТО

Словакия готова защищать позицию по запрету на ввоз украинского зерна в ВТО

Словакия выразила готовность защищать эмбарго на ввоз украинского зерна во Всемирной торговой организации (ВТО), такую позицию высказал министр сельского хозяйства страны Йозеф Биреш, передает teraz.sk.

«Мы не изменим нашу позицию, пока нет гарантий. Мы можем представить Всемирной торговой организации причины и наши опасения», — подчеркнул он.

Биреш отметил, что односторонний запрет на ввоз украинского зерна будет действовать до тех пор, пока система гарантий со стороны Киева не будет оценена, и пока Словакия не убедится, что импорт находится под контролем. Процесс оценки предложенного механизма может занять до двух месяцев, уточнил министр.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства Венгрии сообщили, что Будапешт отказывается вести переговоры с Украиной после подачи иска в ВТО, поскольку интересы стран-участниц организации представляет Еврокомиссия.

18 сентября Украина подала иски в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии. В Киеве подчеркнули, что считают неприемлемым нарушением запрет трех стран на ввоз зерна.