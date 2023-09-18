Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
21:36, 18 сентября 2023Экономика

Венгрия отказалась вести переговоры с Украиной после подачи иска в ВТО

Минсельхоз Венгрии отказался вести переговоры с Украиной после подачи иска в ВТО

Фото: Unsplash

В министерстве сельского хозяйства Венгрии заявили, что страна не намерена вести переговоры с Украиной, которая ранее подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления данными странами запрета на ввоз зерна. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что Венгрия отказалась вести переговоры с Украиной после подачи иска в ВТО, поскольку интересы стран-участниц организации представляет Еврокомиссия. Так, ЕК регулярно проводит консультации с советом и парламентом, а Будапешт продолжит представлять свои деловые интересы на всех форумах.

«Что касается урегулирования возможного спора, Украина, с одной стороны, может попытаться начать такой ​​процесс, но не Венгрия будет ее партнером по переговорам. В рамках ВТО ЕС стран-членов представляет Еврокомиссия, что бы ни предприняла Украина в ответ на нынешние меры, касающиеся импорта сельскохозяйственной продукции», — подчеркнули в Минсельхозе страны.

18 сентября Украина подала иски в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии. В Киеве подчеркнули, что считают неприемлемым нарушением запрет трех стран на ввоз зерна.

15 сентября перестал действовать запрет Еврокомиссии на поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины на территорию пяти граничащих с ней стран. Венгрия, Словакия и Польша ввели ограничения на ввоз украинской продукции на национальном уровне.

Из-за намерения Украины подать иск в ВТО Польша, Венгрия и Словакия договорились бойкотировать координационную платформу с Еврокомиссией по вопросу украинского зерна.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин подписал указ о цифровом паспорте россиян. Что это за документ и как его можно будет использовать?

    Белый дом заявил об отсутствии признаков передачи Китаем оружия России

    Генсек ООН рассказал о работе над восстановлением зерновой сделки

    Россиянам назвали продукты — провокаторы прыщей

    В США обещали выделить Украине дополнительные пакеты помощи

    Москвичи оформили рекордное количество электронных сделок с жильем

    В Белом доме заявили о прогрессе ВСУ в контрнаступлении

    Белый дом отказался анонсировать встречи с делегацией России на Генассамблее ООН

    В Британии призвали избежать ядерного конфликта на Украине

    Не знавшая о беременности женщина внезапно родила в туалете больницы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости