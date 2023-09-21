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09:53, 21 сентября 2023Ценности

Бывшая жена Моргенштерна назвала многотысячную сумму трат на уход за собой

Фото: @influesii

Бывшая жена российского рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) Дилара Зинатуллина назвала многотысячную сумму, которую она тратит в месяц на уход за собой. На эту тему она высказалась в шоу «ТОП».

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23-летняя блогерша призналась, что в месяц ей требуется около миллиона рублей. По ее словам, в эту сумму входит только покупка одежды, украшений и различной косметики. При этом на укладках волос и других бьюти-процедурах инфлюэнсер сильно экономит, поскольку у нее есть собственный салон красоты. «Я прихожу в салон, и мне все делают», — уточнила она.

Ранее в сентябре Дилара Зинатуллина снялась в оголяющем тело наряде из цепей. Девушка позировала в ажурном нижнем белье, выполненном из золотистых металлических деталей. Она уложила волнами распущенные волосы и сделала макияж в коричневой гамме, подчеркнув глаза и губы.

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    Карина Черных
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