Бывшая жена Моргенштерна снялась в оголяющем тело наряде из цепей

Бывшая жена российского рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина снялась в оголяющем тело наряде из цепей. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 23-летняя инфлюэнсерша позировала в ажурном нижнем белье, выполненном из золотистых металлических деталей. Она уложила волнами распущенные волосы и сделала макияж в коричневой гамме, подчеркнув глаза и губы. Звезда соцсетей сменила несколько поз, в том числе предстала перед камерой в полный рост, сидя на коленях на полу и стоя с собакой на руках.

Подписчики оценили внешний вид девушки в комментариях. «Каждая фотосессия шикарней предыдущей», «Золотая царица Дилара», «Шикарная», «Королева красоты», — восхитились пользователи сети.

В августе новая возлюбленная Моргенштерна модель и блогерша Елизавета Василенко показала совместные откровенные фото. На одном из кадров 20-летняя девушка позировала в белом бикини на пляже, в то время как музыкант прижимался лицом к ее полуобнаженным ягодицам.