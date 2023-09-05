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19:16, 5 сентября 2023Ценности

Бывшая жена Моргенштерна снялась в оголяющем тело наряде из цепей

Фото: @influesii

Бывшая жена российского рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина снялась в оголяющем тело наряде из цепей. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 23-летняя инфлюэнсерша позировала в ажурном нижнем белье, выполненном из золотистых металлических деталей. Она уложила волнами распущенные волосы и сделала макияж в коричневой гамме, подчеркнув глаза и губы. Звезда соцсетей сменила несколько поз, в том числе предстала перед камерой в полный рост, сидя на коленях на полу и стоя с собакой на руках.

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Подписчики оценили внешний вид девушки в комментариях. «Каждая фотосессия шикарней предыдущей», «Золотая царица Дилара», «Шикарная», «Королева красоты», — восхитились пользователи сети.

В августе новая возлюбленная Моргенштерна модель и блогерша Елизавета Василенко показала совместные откровенные фото. На одном из кадров 20-летняя девушка позировала в белом бикини на пляже, в то время как музыкант прижимался лицом к ее полуобнаженным ягодицам.

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    Карина Черных
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