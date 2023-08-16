Новая возлюбленная Моргенштерна показала совместные откровенные фото

Новая возлюбленная российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) модель и блогерша Елизавета Василенко показала совместные откровенные фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, на одном из кадров 20-летняя девушка позировала в белом бикини на пляже, в то время как музыкант прижимался лицом к ее полуобнаженным ягодицам. На других снимках артист целовал колени избранницы и обнимал за шею. «Чудесная подборка», — отметила инфлюэнсерша.

В свою очередь, рэпер прокомментировал пост, написав под фото: «Как я встретил вашу маму».

В июле возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова показала фигуру в откровенном образе и вызвала споры в сети. Манекенщица разместила серию снимков, на которых предстала в черном раздельном бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов на завязках.