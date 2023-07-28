Возлюбленная Тимати показала тело в откровенном наряде и вызвала споры в сети

Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова показала тело в черном бикини

Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова показала фигуру в откровенном образе и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Манекенщица разместила серию снимков, на которых предстала в черном раздельном бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов на завязках. Поверх наряда она надела белую удлиненную рубашку, а голову прикрыла бейсболкой. На размещенных кадрах видно, что тело девушки выглядит подтянутым и рельефным, а в области живота присутствуют кубики пресса.

Подписчики неоднозначно оценили внешний вид избранницы Тимати, о чем написали в комментариях под постом. «Что бы люди ни говорили, девушка очень красивая», «Красивая женщина», «Эти формы», «Идеальная», — восхитились одни. «Она когда-нибудь оденется?», «Губы, конечно, перебор, да и вся слишком большая. Позы нелепые», «Ноги лучше в ботинки, так они посимпатичнее выглядят», — поспорили другие.

Ранее в июле мать Тимати высказалась об откровенных фото его возлюбленной. Симона Юнусова рассказала, что ее совершенно не смущают снимки девушки. Кроме того, родительница ответила на вопрос одного из подписчиков о том, что если дочь ее сына Алиса в будущем также станет публиковать подобные фото.