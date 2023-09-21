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14:47, 21 сентября 2023Мир

Милли отговорил Киев от использования оружия США после атаки на Кремль

WP: Милли отговорил Киев от использования оружия США после атаки на Кремль

Фото: Chad Mcneeley / Globallookpress.com

Уходящий в сентябре со своего поста председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС Марк Милли предупредил командующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного от использования оружия США после атаки беспилотниками на Кремль. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

«Милли тесно сотрудничал с генералом Валерием Залужным. Но когда в этом году украинские военные применили беспилотник против Кремля, Милли, как говорят, предостерег Залужного при подобных атаках по территории России», — отмечается в издании.

Как отмечается в материале, Милли придерживался осторожного подхода в отношении России и старался не пересекать «красных линий», как того требовали некоторые «ястребы» (сторонники применения силы в решении внешнеполитических вопросов — прим. «Ленты.ру»). Он стремился не допустить «конфликта между великими державами».

Ранее Сенат США утвердил командующего Военно-воздушными силами (ВВС) генерала Чарльза Брауна на пост главы Комитета начальников штабов. Браун сменит в качестве главы КНШ генерала Марка Милли, который занимал этот пост с 1 октября 2019 года.

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    Максим Габриелян
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