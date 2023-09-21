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19:03, 21 сентября 2023Силовые структуры

Забаррикадировавшегося в доме из-за экс-жены вооруженного россиянина задержали

На Урале задержали вооруженного мужчину, забаррикадировавшегося в многоэтажке

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Каменске-Уральском задержали 43-летнего мужчину, забаррикадировавшегося в подъезде многоэтажного жилого дома и требовавшего встречи с бывшей женой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Его удалось взять штурмом при участии специального отряда быстрого реагирования.

Ранее стало известно, что мужчина угрожал расправиться с собой, если бывшая жена не встретится с ним. Он был пьян и вооружен пистолетом. По предварительным данным, он не состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Экс-супруга не пускала мужчину домой, так как ранее он ее избивал. По ее заявлению, он стал фигурантом уголовного дела об истязании.

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    Екатерина Власова
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