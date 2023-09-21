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00:00, 22 сентября 2023Россия

Жителям российского города объяснили напугавший их звук взрыва

МЧС: причиной раздавшегося взрыва в Туле стал переход самолета на сверхзвук
СюжетВзрывы в Тульской области

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Причиной раздавшегося звука взрыва в Туле, напугавшего местных жителей, стал переход самолета на сверхзвуковую скорость, об этом сообщили в ГУ МЧС по Тульской области, передает РИА Новости.

Ранее ряд пабликов сообщил о звуках взрыва в российском городе. Как отмечает Telegram-канал Mash, горожане услышали его около 21:42 в Пролетарском районе, а в 21:37 в районе Заречье пропал свет из-за аварии на подстанции.

«Хлопки, которые слышали жители Пролетарского округа города Тулы, предположительно, явились следствием перехода самолета на сверхзвуковую скорость», — пояснили в МЧС.

В ведомстве также рассказали, что электроснабжение в Зареченском районе города восстановлено, причиной стала техническая неисправность, авария ликвидирована.

Ранее в единой диспетчерской службе (ЕДДС) Тулы сообщили, что в Зареченском районе почти пять тысяч человек остались без света из-за аварийного отключения электроэнергии. Электричество отключилось на улицах Заварная, Карпова, Максима Горького. Без света остались 4832 жителя, в том числе 471 ребенок.

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    Марина Совина
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