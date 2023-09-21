В НАТО пообещали зеркально отвечать России

Генсек Йенс Столтенберг заявил о планах НАТО оставаться региональным альянсом

НАТО обещает зеркально отвечать действиям России. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

«НАТО останется ядерным альянсом. При этом НАТО выступает за контроль над вооружениями, всегда поддерживало соглашения по контролю (…). Нам необходим баланс [сил]. (...) Это означает, что НАТО должна действовать зеркально российским действиям», — сказал он.

По его словам, любые потенциальные соглашения в области контроля над ядерными вооружениями будут включать Китай. Он также отметил, что Вашингтон следит за действиями России в отношении ее ядерного потенциала, но пока не видит со стороны Москвы каких-либо тревожных действий, которые бы потребовали усиления со стороны альянса.

Ранее Столтенберг рассказал о планах альянса. Он уточнил, что объединение останется региональным альянсом, к которому смогут присоединиться только европейские страны.