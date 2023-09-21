В Калининградской области создадут территорию для ярмарок

В городском округе Янтарный создадут территорию для ярмарок выходного дня

В городском округе Янтарный, Калининградская область, создадут специальную территорию для проведения ярмарок. Об этом сообщает KP.RU.

Речь идет о месте под названием «Микрорайон», который находится на въезде в Янтарный со стороны Покровского, въездного знака «Русалка». «Это общественное пространство пользуется популярностью у жителей нашего городского округа. Здесь мы планируем установить специальные навесы для проведения ярмарок выходного дня, сельскохозяйственных ярмарок и сезонной торговли. Еще один навес предназначен для детской площадки», — рассказал глава Янтарного Артур Крупин.

Кроме того, проектом предусмотрена парковка, благоустройство пруда с плавающим фонтаном и территории стадиона. Отмечается, что архитектурное проектирование уже завершено. Власти намерены пройти госэкспертизу и подать заявку для участия в программе в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ранее в сентябре в Казани прошла республиканская ярмарка-выставка сельскохозяйственной продукции и изделий технического творчества «Город мастеров».