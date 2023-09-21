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05:46, 21 сентября 2023Мир

Зеленского обвинили в использовании проблемы климата ради поддержки Запада

Журналист Уотерс: Зеленский использовал проблему климата ради поддержки Запада
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский использовал в своем выступлении на Генассамблее ООН проблему климата, чтобы заручиться поддержкой Запада. Об этом заявил ведущий Fox News Джесси Уотерс, запись эфира доступна на YouTube.

По словам журналиста, украинский лидер «сказал членам ООН то, что они хотели услышать».

«Похоже, он просто-напросто пытается обеспечить Украине стабильную и крепкую поддержку со стороны Запада, говоря на его языке и взывая к его "зеленому богу"», — сказал Уотерс.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина будет готова вернуться к переговорному процессу, если Россия проявит инициативу в этом вопросе. В Кремле напомнили Киеву о переговорной позиции Москвы, однако уточнили, что Украине придется исходить из реалий, существующих с марта 2022 года.

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    Марина Совина
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