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12:22, 22 сентября 2023Силовые структуры

В российском городе подозреваемый взорвал дом во время обыска

В Белгородской области подозреваемый взорвал дом во время обыска

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Белгородской области подозреваемый взорвал дом во время обыска, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, инцидент произошел в Шебекино. Полицейские пришли в дом мужчины, так как он являлся фигурантом уголовного дела. Пока силовики искали доказательства, мужчина прошел на кухню, открыл газовый вентиль и чиркнул спичкой.

Дом взорвался. Отмечается, что пострадали шесть человек. Сейчас они в больнице.

Ранее в Ставропольском крае задержали 28-летнего местного жителя, который взорвал гранату и ранил четырех человек.

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    Екатерина Власова
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