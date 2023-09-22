Силовые структуры
В российском городе подозреваемый взорвал дом во время обыска
В Белгородской области подозреваемый взорвал дом во время обыска
В Белгородской области подозреваемый взорвал дом во время обыска, сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, инцидент произошел в Шебекино. Полицейские пришли в дом мужчины, так как он являлся фигурантом уголовного дела. Пока силовики искали доказательства, мужчина прошел на кухню, открыл газовый вентиль и чиркнул спичкой.
Дом взорвался. Отмечается, что пострадали шесть человек. Сейчас они в больнице.
Ранее в Ставропольском крае задержали 28-летнего местного жителя, который взорвал гранату и ранил четырех человек.