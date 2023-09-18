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17:32, 18 сентября 2023Силовые структуры

Взорвавшего гранату и ранившего четверых человек россиянина задержали

В Ставрополье задержали мужчину, взорвавшего гранату и ранившего четырех человек

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ставропольском крае задержали 28-летнего местного жителя, который взорвал гранату и ранил четырех человек. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, ЧП произошло в городе Буденновск у входа в ресторан. Мужчина вышел из заведения покурить, где у него произошел конфликт с компанией граждан. Во время словесной перепалки задержанный достал из кармана ручную гранату и бросил ее в оппонентов.

В результате взрыва потерпевшие получили множество осколочных ранений туловища, груди, рук и ягодиц. Мужчин госпитализировали, их состояние врачи оценивают как стабильное.

Ранее сообщалось, что в Казани пьяный мужчина в военной форме взорвал гранату перед детьми.

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    Илона Палей
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