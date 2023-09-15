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14:17, 15 сентября 2023Россия

Пьяный россиянин в военной форме взорвал гранату во дворе с детьми

В Казани пьяный мужчина в военной форме взорвал гранату перед детьми

В одном из дворов Казани пьяный россиянин, одетый в военную форму, взорвал гранату перед детьми. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Казань на максималках».

Уточняется, что инцидент произошел в Советском районе возле подъезда одного из домов. На кадрах, снятых с камеры домофона, видно, как мужчина, одетый в военную форму, сидит на скамейке около подъезда. Рядом с ним находились дети.

В один момент мужчина решил выдернуть чеку с гранаты, похожей на шумовую и кинуть ее, после чего прогремел звук взрыва. Где именно взорвалась граната неизвестно.

Ранее в Севастополе мужчина пронес на встречу с сенатором Екатериной Алтабаевой и замгубернатора Александром Кулагиным муляж гранаты. Позже мужчина пояснил, что ничего дурного не планировал. Таким нестандартным способом он хотел испытать сотрудников службы охраны.

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    Никита Абрамов
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