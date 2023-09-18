Конфликт россиян во дворе жилого дома закончился взрывом гранаты

Четверо россиян пострадали от взрыва гранаты в Буденновске

В Ставропольском крае сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства взрыва гранаты во дворе жилого дома. Об этом в понедельник, 18 сентября, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По его данным, ЧП в городе Буденновск предшествовал конфликт нескольких молодых людей. В какой-то момент один из мужчин взорвал гранату. В результате четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших с осколочными ранениями госпитализировали в медучреждение. Ведется следствие.

17 сентября сообщалось, что в Москве неизвестный заминировал гараж с помощью гранаты.