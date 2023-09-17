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12:44, 17 сентября 2023Силовые структуры

В Москве неизвестный заминировал гараж с помощью гранаты

В Москве неизвестный злоумышленник установил растяжку на гараж
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

В Москве сотрудники экстренных служб выехали в район Бибирево из-за ЧП с гранатой. Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, неизвестный злоумышленник заминировал гараж на Юрловском проезде. Он зацепил предохранитель от боеприпаса с помощью проволоки и отсоединил его от взрывателя. На месте работают взрывотехники, которые выясняют, является ли граната муляжом, и занимаются обезвреживанием заряда. Полиция устанавливает личность поставившего растяжку злоумышленника.

15 сентября сообщалось, что в Казани пьяный мужчина в военной форме взорвал гранату перед детьми.

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    Владимир Седов
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