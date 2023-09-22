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16:10, 22 сентября 2023Россия

Наличие мандата у осужденного за крупнейшую в России взятку депутата объяснили

Депутат Гусев: Госдума не может лишить мандата осужденного за взятку Белоусова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Госдума пока не может вынести постановление о лишении мандата осужденного за миллиардную взятку депутата Вадима Белоусова. Об этом заявил первый зампред комитета нижней палаты парламента по контролю Дмитрий Гусев в беседе с изданием «Подъем».

Он объяснил, что для лишения Белоусова мандата необходим вступивший в законную силу приговор суда. «На сегодняшний день есть решение второй инстанции, сейчас дело находится в надзорной инстанции Верховного суда. Решения нет, поэтому и Дума не может принять никаких решений», — сказал Гусев.

3 августа 2022 года депутат Госдумы Белоусов был заочно осужден за крупнейшую в истории России взятку в размере 3,25 миллиарда рублей. Его приговорили к десяти годам колонии строгого режима, оштрафовали на 500 миллионов рублей и запретили занимать должности на госслужбе. Парламентарий не явился на оглашение приговора и был объявлен в розыск.

Как выяснило следствие, с 2010 по 2014 год двое предпринимателей из сферы дорожного строительства — Константин Овчинников и Алексей Башаев — ежемесячно перечисляли Белоусову и тогдашнему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу по десять миллионов рублей. В обмен на 20 процентов прибыли бизнесмены получали самые выгодные условия для заключения госконтрактов, а также были избавлены от конкуренции. Белоусов свою вину не признал.

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    Константин Лысяков
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