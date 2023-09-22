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13:16, 22 сентября 2023Путешествия

«Боинг» со 174 пассажирами выкатился за полосу при посадке в российском городе

«112»: самолет со 174 пассажирами выкатился за пределы ВПП при посадке в Перми

Фото: URA.RU / ТАСС

Самолет со 174 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) при посадке в аэропорту Перми. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что «Боинг» летел из турецкой Антальи. Никто из пассажиров не пострадал. Известно также, что в воздушной гавани российского города была проведена их эвакуация. В источнике говорится, что, по предварительным данным, пилот не успел затормозить.

Telegram-канал «Авиаторщина» отмечает, что инцидент произошел с рейсом турецкой авиакомпании Turkish Airlines.

Ранее самолет авиакомпании Air Antilles Express врезался в вертолет во время посадки в аэропорту на острове Сен-Бартелеми в Карибском море и попал на видео. Отмечается, что лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался на стоянке, где и произошло столкновение.

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    Марина Черняк
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