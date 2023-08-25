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17:07, 25 августа 2023Путешествия

Самолет врезался в вертолет при посадке в аэропорту и попал на видео

AviaNews: самолет врезался в вертолет в аэропорту на острове Сен-Бартелеми

Самолет авиакомпании Air Antilles Express врезался в вертолет во время посадки в аэропорту на острове Сен-Бартелеми в Карибском море и попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал AviaNews.

Непредвиденная ситуация произошла в четверг, 24 августа. Пассажирское воздушное судно выполняло рейс из города Пуэнт-а-Питр в Гваделупе.

Отмечается, что самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался на стоянке, где и произошло столкновение с вертолетом.

В результате инцидента пострадал один пассажир. Более того, оба воздушных судна получили серьезные повреждения.

Ранее в августе самолет столкнулся с большим дроном при заходе на посадку в аэропорту Ниццы. Инцидент произошел с пассажирским лайнером авиакомпании Emirates.

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    Фариза Бацазова
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