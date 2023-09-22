Боррель оправдал неудачи украинского контрнаступления

Боррель: неудачи контрнаступления Киева связаны с российскими минными полями

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что причина неудачи украинского контрнаступления кроется в огромном количестве заминированных Российской армией полей. Об этом сообщает The Guardian.

Боррель оправдал неуверенное контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, Россия заминировала страну на одну треть и для Украины было бы абсурдом проводить полномасштабное контрнаступление. Дипломат также отметил важность более тесного оборонного сотрудничества с Украиной.

Ранее Боррель призвал западные страны ускорить темпы принятия решений о поставках оружия Киеву. Он также добавил, что гордится тем, что убедил страны ЕС начать поставку вооружений для ВСУ.