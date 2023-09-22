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16:27, 22 сентября 2023Мир

Боррель остался недоволен темпами поставок оружия Украине

Боррель заявил, что ЕС необходимо оперативнее поставлять оружие Украине

Фото: Yves Herman / Reuters

ЕС необходимо более оперативно поставлять оружие Украине. Об этом в интервью британской газете The Guardian рассказал глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель.

«Некоторые решения обсуждались довольно длительное время. Война есть война: если вы хотите поставлять оружие кому-либо, кто ведет войну и подвергается серьезным атакам, то чем быстрее вы делаете это, тем лучше», — заявил политик.

Боррель также добавил, что гордится тем, как убедил страны, входящие в ЕС, начать поставку вооружений Киеву. При этом он подчеркнул, что для вступления Украины в объединение необходимы реформы, как в самой стране, так и внутри ЕС.

Ранее Боррель заявил, что страны ЕС являются травоядными животными в мире хищников. По мнению политика, европейцы, несмотря на свою приверженность верховенству закона, должны осознавать, что есть некоторые лидеры, с которыми нужно обращаться по-другому.

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    Максим Габриелян
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