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15:48, 22 сентября 2023Мир

Глава евродипломатии сравнил европейцев с травоядными животными

Глава евродипломатии Боррель: страны ЕС являются травоядными в мире хищников

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Страны Европейского союза (ЕС) являются травоядными животными в мире хищников. С таким заявлением в интервью британской газете The Guardian выступил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«Мы травоядные в мире хищников. Это мир силовой политики, но мы все еще полагаем, что посредством торговли и верховенства закона мы можем влиять на мир», — сказал он.

По мнению Борреля, европейцы, несмотря на свою приверженность верховенству закона, должны осознавать, что есть некоторые лидеры, с которыми нужно обращаться по-другому.

Ранее Боррель назвал Россию экономическим карликом и сравнил ее с заправочной станцией, владелец которой обладает атомной бомбой. При этом, по мнению главы дипломатии ЕС, настоящим геополитическим игроком является Китай.

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    Глеб Бажуткин
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