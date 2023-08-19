Глава дипломатии ЕС Боррель назвал Россию экономическим карликом

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель в интервью изданию Pais назвал Россию экономическим карликом.

По словам главы европейской дипломатии, настоящим геополитическим игроком является Китай. В то же время Россию он сравнил с заправочной станцией, владелец которой обладает атомной бомбой.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Боррель, говоря о Москве и зерновой сделке, занимается подтасовкой фактов и выдвигает голословные аргументы. По ее словам, «мировая общественность должна призвать Борреля к ответственности за распространяемую ложь».