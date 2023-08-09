Захарова обвинила главу евродипломатии в подтасовке фактов по зерновой сделке

Мария Захарова обвинила главу евродипломатии Жозепа Борреля в подтасовке фактов

Глава евродипломатии Жозеп Боррель, говоря о России и зерновой сделке, занимается подтасовкой фактов и выдвигает голословные аргументы. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Боррель даже не утруждает себя сколько-нибудь серьезными обоснованиями своей позиции. Просто подтасовывает факты, выдвигая голословные, заведомо несостоятельные аргументы», — сказала дипломат, добавив, что «мировая общественность должна призвать Борреля к ответственности за распространяемую ложь».

По словам Захаровой, его слова об озабоченности Европейского союза (ЕС) вопросами глобальной продовольственной безопасности являются не более чем очередной попыткой «оправдать губительные последствия санкционной политики ЕС».

Ранее Боррель заявил, что ЕС продолжит поддерживать усилия по возобновлению зерновой сделки. Он также отметил, что Евросоюз также просит всех своих партнеров призвать Россию вернуться к обсуждению возобновления зерновой сделки.